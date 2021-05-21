الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين بالخارج.. «الهجرة» توضح كيفية التصرف إذا واجهتك مشكلة

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

استعرضت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ​الإرشادات والخطوات على المصريين فى الخارج اتباعها، حال تعرضهم لأى مشكلة، خلال عملهم أو إقامتهم، فى إطار دورها المعنى برعاية المصريين فى الخارج ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم.

 يأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم حاليا من إجراءات لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" ومنها إيقاف الطيران أو طلب تقديم شهادات صحية أو خلاف ذلك من إجراءات، وحرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين فى الخارج ويرغبون فى العودة للوطن أو فى العودة إلى جهة عمله بالخارج.

وجاءت ​الإرشادات والخطوات على المصريين فى الخارج اتباعها، حال تعرضهم لأى مشكلة، حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية وفقا لما يلى:

1 – إذا كان التمثيل القنصلى المصرى قريب من مقر إقامتك بالبلد التى تقطن بها بالخارج فعليك أولا الذهاب للقنصلية والتواصل مع القنصل العام لبحث مشكلتك.

2- التواصل مع أقاربك بمصر وإخبارهم بطبيعة المشكلة إذا كان مقر التمثيل القنصلى بعيدا عن مقر إقامتك.

3- إذا كانت المشكلة تتعلق بمكان عملك بالخارج تواصل مع مكتب التمثيل العمالى هناك.

4- التواصل بالخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة ويتواصل معك فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة.

5- التواصل بوزارة الهجرة عن طريق الأرقام التالية :من خارج مصر "(00202)33036436، ومن داخل مصر "(02)33036436"، والفاكس :33036437، وعلى الإيميلEmail: [email protected]

6- يتلقى الخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة كافة الاتصالات للمصريين بالخارج من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءً عدا أيام الجمعة والسبت.

7- خط الشكاوى لوزارة الهجرة على اتصال بكافة الجهات ومؤسسات الدولة ولديه قائمة بالمحامين بالدولة العربية لتوفير الدعم القانونى للمصريين بالخارج.
 
فيما وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل يعمل على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Q/viewform

أو البريد الإلكتروني: [email protected]، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 .

 

 

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