نجاح ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى المحلة العام

أعلنت إدارة مستشفى المحلة العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، مساء الجمعة، نجاح عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كانت تخضع للعلاج داخل المستشفى، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، إن فريقاً من أطباء قسم النساء والتوليد نجحوا في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفريق الطبي مكون من الدكتور أحمد أبو العز استشاري النساء والتوليد، والدكتورة ورده العيسوي أخصائي النساء والتوليد، والدكتور مايكل مجلى أخصائي التخدير، وطاقم التمريض.

وأوضح مدير المستشفى، أن السيدة بحالة جيدة، وتحظي برعاية طبية وكذلك الطفل، الذي تم إجراء تحليل له، وجاءت النتيجة سلبية وخالية من الفيروس، ويخضع للرعاية حالياً في إحدى الحضانات داخل قسم المبتسرين بالمستشفى.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تعافي وخروج 44 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

وأشاد حميدة بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار متصل، وجه وكيل الوزارة، بضرورة متابعة إجراءات مجابهة فيروس كورونا داخل المستشفيات بتكثيف المتابعة الدورية علي كافة الأقسام الطبية، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل بالمستشفيات، مؤكدا توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، ومن توافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين وأسطوانات الأكسجين لتغطية عمل الشبكة بأقسام الاستقبال والأقسام الداخلية ووحدات العنايات المركزة وأقسام العزل بجميع المستشفيات.

كما شدد على التأمين الجيد لخزانات الأكسجين وترشيد الاستهلاك والمتابعة الدورية للأجهزة الطبية، والتأكد من توفير المستلزمات الطبية والتأكد من سلامة الأجهزة، وزيادة عدد الأسرة بالعناية المتوسطة والأقسام الداخلي لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة.

ووجه بمتابعة المخزون الكافي للمستلزمات الطبية والوقائية بكافة منافذ تقديم الخدمة الطبية بالإدارة، مؤكداً أهمية متابعة تقارير الفرق الإشرافية بشكل دوري، والتنسيق بين المستشفيات والإدارات الصحية لرصد الحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، مع تكثيف متابعة علي الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم وصرف العلاج بالمجان بالمستشفيات وتقيمها جيدا قبل تحويلها إلى العزل المنزلي.