غلق محلين وتحرير 20 محضر عدم ارتداء كمامة بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس عاطف الصمطي حملة للمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحال التجارية وكافة قطاعات الحي.

وأضاف "الصمطي" أن الحملة التي تم تنفيذها أسفرت عن عدد محلين تجارين بقرية بيت علام لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية، تحرير عدد 20 محضر عدم ارتداء الكمامة وتحصيل الغرامة فورى بمعرفة الشرطة، تم ضبط عدد 55 من المضبوطات المختلفة، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "الصمطي" أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة وفي أيام الاجازات الرسمية والعطلات ولن نتهاون مع أيّ مخالف لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة المواطنين”، مشيراً إلى أن الحملة تمت بأشراف من نواب رئيس المركز، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوحدة، مسؤولي الإشغالات.

وأكد “الشطوري” أيضاً أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة وفي أيام الاجازات الرسمية والعطلات ولن نتهاون مع أيّ مخالف لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة المواطنين”.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي ومنع تداول الشيش وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.