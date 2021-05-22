بعد تصدرها التريند بسبب مرضها.. كيف تعيش جانا عمرو دياب؟

«أنا حبيتها بكل ما فيا واتعلقت بحبها ليا أجمل واحدة شافتها عينيا كل ما أشوفها بقول الله جانا جانا يا أغلى ما ليا يا جانا يا روحي أنا بالترتيب كده أحلى ما فيها برائتها ضحكتها عينيها بتزيد حيرتي وخوفي عليها كل ما أشوفها تكون أحلى».. بهذه الكلمات عبر الهضبة عن حبه لابنته جانا من زوجته السعودية زينة عاشور وطرح الأغنية ضمن ألبوم "شفت الأيام" عام 2014، وتعد جانا من أقرب أبناء الهضبة له، خاصة أنها ترث موهبته ولها مشاريع غنائية عديدة كما تعاونت مع والداها من قبل.

اطلاله جريئة لجانا عمرو دياب

تصدرت التريند بسبب مرض فرط الحركة

تصدرت جانا دياب التريند طوال الأسبوع الحالي بعدما نشرت تفاصيل رفضها من مدرستها في بريطانيا بسبب إصابتها بمرض ADHD وهو "فرط الحركة" وأصابها هذا الأمر بإحباط شديد وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الخاص بالصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: «إلى كل من يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، وعسر القراءة، والقلق وما إلى ذلك، من فضلك لا تصدق أنك غير قادر فقط لأن مدرستك أو أي شخص آخر أخبرك بذلك أنت قادر بالطبع ، فلا تشك في نفسك»، وبعد هذا المنشور انهالت تعليات الدعم عليها من متابعيها ومحبي والداها الهضبة عمرو دياب.

جانا مع صديقها جوش ميلر

جانا ابنة الهضبة المدللة وتتعرض لانتقادات بسبب صورها

جانا دياب ابنة الهضبة المدللة وأقربهم له فهي من مواليد عام 2001 قضت أول 10 سنوات من حياتها في مصر، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بريطانيا للاستقرار هناك واستكمال تعليمها، أنشأت حساب خاص بها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” منذ عدة سنوات ودائمًا ما تثير الجدل من سواء من خلال إطلالتها الجريئة أو من صورها مع صديقها جوش ميلر الذي لا تفوت مناسبة إلا وتعبر عن حبها له.

اطلاله مختلفة ل جانا دياب

ورثت موهبة والداها وتحضر معه تسجيل أغانيه

ورثت جانا من والداها موهبة الغناء وتحضر معه تسجيل أغلب أغاني ألبوماته، خاصة أغاني ألبوم "سهران" الذي قام الهضبة بتسجيله في لندن، كما شاركته في نفس الألبوم بغناء مقطع باللغة الإنجليزية في أغنية "جميلة" وساهمت في تلحين الأغنية مع الملحن بلال سرور، ولكن بدايتها مع الغناء كانت في عام 2017 عن طريق قيامها بإنشاء قناة على "يوتيوب" وتسجيل أغاني باللغة الإنجليزية بصوتها وعرضها منهم أغاني من تأليفها وألحانها وأغاني أخرى تعيد غنائها بألحان مختلفة وكان أشهرهم أغنية "ديسباسيتو" التي برعت في إعادة توزيعها وغنائها.

ابنة الهضبة من لندن

انضمت لفريق غنائي في لندن

تجارب جانا الغنائية تؤكد أنها تسير على درب والداها بالرغم من أنها تغني باللغة الإنجليزية، كما أن والداها يدعمها بشدة ولا يهدر أي فرصة في أن تشاركه سواء بالغناء معه في ألبوماته أو الظهور معه في حفلاته، حيث ظهرت منذ فترة في حفل معه كان يقيمه الهضبة في السعودية، كما أنها انضمت لفريق غنائي في لندن مكون من مجموعة من الشباب صغار السن ولكن لا يقدمون حفلات على مستوى احترافي حتى الآن.