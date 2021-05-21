غدًا.. محاكمة 4 متهمين قتلوا مواطنا عربيا لسرقته في السيدة زينب

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن من جنسية عربية لسرقته في القضية 1560 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية أن المتهمين هم “س . ش، عامل، وم .ا ، منجد، وز . ع وشهرتها دهب، 19 سنة طالبة بمعهد تمريض، وش . ا ، 31 سنة ربة منزل”.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين جميعا بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي القتل بان توجهوا الي حيث يقطن المجني عليه وما ان وصلوا حتي دخلت الثالثة والرابعة الي مسكنه بحجة قضاء وقت معه ثم سهلت الاخيرة دخول الاول والثاني الي مسكنه وما ان ظفروا به حتي قام الاول والثاني بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته مستخدمين في ذلك الاسلحة البيضاء والادوات وقام الاول بخنقه مستخدما اداة "قطعة قماش ايشارب و قميص" منهما قاصدين من ذلك ازهاق روحه فاحدثوا به اصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجناية قد ارتبطت بجنحة أخري أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدرا وقيمة بالاوراق المملوكة للمجني عليه وكان ذلك من داخل مسكنه ليلا حال كونهم اكثر من شخصين الامر المعاقب عليه بمقتضي نص المادة 317 أولا، رابعا ، خامسا من قانون العقوبات وقد كان ارتكاب جناية القتل بقصد تسهيل واقعة السرقة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني احرز وحاز سلاحا ابيض واداة قطعة قماشية "سروال" مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.