الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

نساء مصر: القاهرة فرضت كلمتها بقوة على العالم في وقف نزيف الدم الفلسطيني

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

ثمنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، نجاح الجهود المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقف إطلاق النار بقطاع غزة. 

وقالت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، إلى أن القيادة المصرية الحكيمة استطاعت بالفعل وليس بالقول وقف نزيف الدماء المتناثر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل القوي والذي ألزم الطرفين بقبول طلب الهدنة، ومن ثم سيساهم ذلك في الجلوس مرة أخرى على مائدة الحوار للتوصل لحلول سياسية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني . 

ولفتت العبسي، إلى أن نجاح الجهود المتواصلة على مدار الأيام القليلة الماضية يعكس دور مصر الريادي في إستقرار الأوضاع بالمنطقة . 

وتابع: مصر منذ القدم وهي تدافع عن حقوق الشعوب الشقيقة، وكانت لها مواقف مشرفة في حروب بعض الدول العربية التي خاضتها، ووجهت مصر مساعدات عدة لدعمهم في الحروب. 

وأكدت أن ما قدمته مصر من مساعدات مختلفة سواء من خلال إعلان الرئيس السيسي عن تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزّة، أو إرسال قوافل تحمل السلع والمواد الغذائية، وكذلك الطبية، لمساعدة الفلسطينيين، بالإضافة إلى نقل المصابين منهم للعلاج في المستشفيات المصرية، يؤكد للعالم كله أن مصر هى الراعى الفعلى والأكبر للقضية الفلسطينية، كما أن تلك المساعدات جاءت لترد بالبرهان القاطع على كل الحملات الخبيثة ضد مصر ، ولتظهر من يدافع عن القضية الفلسطينية ومن يتاجر بها .

في سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية مساء أمس الخميس بأن وقف إطلاق النار يسري بدءا من الساعة 2 فجر الجمعة بحسب التفاهمات مع المصريين، حيث أعلن المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي الموافقة على وقف النار من طرف واحد، وبالتزامن، أعلنت حركة حماس التوصل لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" مع إسرائيل بداية من الساعة 2 فجر يوم الجمعة.

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