محمد الباز يكشف كواليس وأسرار 11 يومًا فى حرب غزة

يعود الدكتور محمد الباز لتقديم برنامج «آخر النهار» على شبكة قنوات «النهار» غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً عقب انتهاء إجازة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

ويستعد محمد الباز للعودة لجماهيره من خلال التحضير لموضوعات هامة تخص الشأن المصرى والعربي، فضلا عن استضافته لكبار المسئولين بالدولة المصرية، وأجرأ المواجهات مع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لفتح كافة الملفات التي تهم الشارع المصري.

وتتضمن حلقة غداً السبت العديد من الملفات المهمة، أبرزها كواليس وأسرار 11 يومًا حربًا في غزة، وإلى أين وصل ملف سد النهضة؟.

يذكر أن الإعلامي الدكتور محمد الباز يقدم برنامج «آخر النهار» أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة ٨ مساءً.