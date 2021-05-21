الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد الباز يكشف كواليس وأسرار 11 يومًا فى حرب غزة

جريدة الدستور

يعود الدكتور محمد الباز لتقديم برنامج «آخر النهار» على شبكة قنوات «النهار» غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً عقب انتهاء إجازة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

ويستعد محمد الباز للعودة لجماهيره من خلال التحضير لموضوعات هامة تخص الشأن المصرى والعربي، فضلا عن استضافته لكبار المسئولين بالدولة المصرية، وأجرأ المواجهات مع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لفتح كافة الملفات التي تهم الشارع المصري.

وتتضمن حلقة غداً السبت العديد من الملفات المهمة، أبرزها كواليس وأسرار 11 يومًا حربًا في غزة، وإلى أين وصل ملف سد النهضة؟.

يذكر أن الإعلامي الدكتور محمد الباز يقدم برنامج «آخر النهار» أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة ٨ مساءً.

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

محمد الباز يكشف كواليس وأسرار 11 يومًا فى حرب غزة

قبل إعلان الوزير.. بالأسماء أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

السعودية تثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021

سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر