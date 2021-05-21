الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل وفاة ربة منزل وأبنائها الثلاثة في انقلاب سيارة بقنا

اسعاف
اسعاف

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الجمعة تفاصيل حادث وفاة ربة منزل وأبنائها الثلاث، وإصابة نجلها الأصغر وزوجها، بسبب انقلاب سيارة ملاكي، في طريق قنا - سوهاج. 

وبينت التحريات الأولية، أن الأسرة من محافظة كفر الشيخ، وكانت في زيارة عند أحد أقارب الزوج بمحافظة قنا، وأثناء عودتهم لمحافظة كفر الشيخ، وقع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد الزوج، مما أدى لانقلاب السيارة عدة مرات، وأدى ذلك لوفاة الأم وأبنائها الـ3، فيما أصيب الطفل الأصغر بحالة غيبوبة، وأصيب الزوج بكدمات وكسور بالغة.

وكان قد توفي 4 أشخاص عصر اليوم الجمعة، فيما أصيب اثنين آخرون، من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا – سوهاج، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقي بلاغاً من مرفق الإسعاف، بشأن انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا – سوهاج، بالقرب من الكيلو 117.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من، رشا محمد فتحي، 35 عامًا، وأبنائها الثلاثة محمد علي موسى، 9 عامًا، وسيد علي موسى، 10 عامًا، ومها على موسى، 11 عامًا، وإصابة زوجها على موسى عبد الباري، 40 عامًا، ونجلها الأصغر عبادى على موسى 7 عامًا، في غيبوبة.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، بأربع سيارات إسعاف، لسرعة نقل الضحايا والمصابين لمستشفيات قنا.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ادي لإنقلاب السيارة، مما ادي لمصرع 4 وإصابة 2 آخرون في الحادث.

وتم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى قنا العام، ونقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات اللازمة.

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