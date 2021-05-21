للمصريين المقيمين في أمريكا.. خطوات استخراج وثيقة السفر المؤقتة 

نشرت القنصلية المصرية بهيوستن عبر موقعها الإلكتروني الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج وثيقة السفر المؤقتة، للمصريين المقيمين في الولاية الأمريكية.

وترصد «الدستور» تلك الإجراءات في السطور التالية:

خطوات استخراج وثيقة السفر المؤقتة:

– تمنح وثيقة السفر المؤقتة للمواطن المصرى الذى فقد جواز السفر أو انتهى سريان جواز السفر الخاص به وليس بحوزته بطاقة شخصية (بطاقة رقم قومى) أو شهادة ميلاد مسجل بها الرقم القومى (شهادة ميلاد مميكنة) ويرغب فى العودة الى مصر بصفة عاجلة.

– يلزم على القنصلية العامة الابراق الى مصحلة الجوازات والهجرة والجنسية بالقاهرة للحصول على الموافقة على اصدار وثائق السفر.

– تصدر وثيقة السفر صالحة لمدة شهر واحد (30 يوما) من تاريخ الاصدار.

– تصلح وثيقة السفر للعودة الى جمهورية مصر العربية فقط.

– بالنسبة للمواليد الجدد الذين لم يسبق إصدار شهادة ميلاد مصرية لهم يجب ترجمة وتصديق شهادة الميلاد الأمريكية برسوم 45 دولارا للتصديق و 45 دولارا للترجمة.

– بالنسبة لمن فقد جواز سفره فيلزم تقديم محضر شرطة من أحد أقسام الشرطة الأمريكية ببيانات الجواز المفقود.

ثانيا: إجراءات استخراج وثيقة السفر المؤقتة:

1- يتم توجيه كتاب الى السيد قنصل عام جمهورية مصر العربية بهيوستن يتضمن البيانات الآتية باللغتين العربية والانجليزية:

أ- الاسم الثلاثى.

ب- تاريخ الميلاد.

ج- محل الميلاد.

د- المهنة.

ه- العنوان بجمهورية مصر العربية.

و- اسم أقرب الأقارب وعنوانه فى جمهورية مصر العربية.

2- يرفق بالطلب الآتى:

أ- أى مستند يفيد بالجنسية المصرية في حالة فقدان جواز السفر (صورة جواز سفر / صورة بطاقة شخصية – بطاقة رقم قومى / صورة رخصة حيازة سلاح)، وفي حالة انتهاء الصلاحية يتم موافاتنا بأصول المستندات.

ب- عدد 2 صورة شخصية ذات خلفية بيضاء.

ج- صورة عدد 2 من جميع المستندات الأصلية المرفقة

3 – فى حالة ارسال الطلب والمستندات السابقة بالبريد، يرفق معها مظروف مدفوع الثمن ومسجل باسم وعنوان مقدم الطلب وذلك لإرسال وثيقة السفر الى المواطن بعد إصدارها.