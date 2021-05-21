الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

إسحق سدر
إسحق سدر

طالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر شركة "تيك توك" بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني، وحماية حق الشعب الفلسطيني بالتعبير وإيقاف التحريض الممنهج ضده، مؤكداً ضرورة احترام الهوية الثقافية والحضارية والدينية والاجتماعية للشعب.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الى أن ذلك جاء خلال اجتماع عبر "زووم" مع رئيسة السياسات والعلاقات الحكومية الدولية في "تيك توك" هيلينا لاريش، ومديرة السياسات والعلاقات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في الشركة فرح طوقان.

من جانبها، أكدت الشركة حياديتها والتزامها بعدم المساس بحرية التعبير طالما تماشى المحتوى مع إرشادات المجتمع الخاصة بالمنصة والتي لا تتهاون مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد أي فرد أو جماعة، مضيفة أنها منفتحة على المؤسسات الحكومية ومن بينها حكومة دولة فلسطين، وبأن لديها مرونة تجاه ملاحظات وتحفظات الحكومة على أي محتوى يتعارض مع القانون الفلسطيني.

وأكدت طوقان احترام "تيك توك" للمحتوى الفلسطيني وعدم التشويش عليه دون تحيز أو توجيه، مدللة على ذلك بالمساحة الواسعة التي وصل اليها المحتوى الفلسطيني، حيث أشارت إلى أن أكثر من 55% من سكان العالم شاهدوا فيديوهات تحت وسم (#Free Palestine)، بالإضافة لعرضها أمثلة أخرى عن المشاهدات الكبيرة للوسوم حول فلسطين.

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إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

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