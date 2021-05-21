قافلة «تحيا مصر» تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في طريقها لقطاع غزة

عبرت شاحنات قافلة صندوق تحيا مصر، منذ قليل، نفق الشهيد أحمد حمدي في اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة حيث تتضمن القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.

الجدير بالذكر أن الصندوق فعّل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org

وتسعى حملة “نتشارك من أجل الإنسانية”، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.