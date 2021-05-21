بالخطوات.. كل ما يخص استخراج شهادة ميلاد للمصريين المقيمين في نيويورك

ترصد «الدستور» كل ما يخص إجراءات استخراج شهادة ميلاد، للمصريين المقيمين في ولاية نيويورك الأمريكية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بنيويورك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

لشهادات الميلاد

لاستخراج شهادات الميلاد لأول مرة مطلوب استيفاء النموذج المطلوب وتقديم أصل شهادة الميلاد الأمريكية وأصل جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي السارية للأبوين وأصل شهادة الزواج.

لمستخرجات شهادات الأحوال المدنية

للحصول على مستخرجات من شهادات الأحوال المدنية (ميلاد-وفاة-زواج-طلاق-ثلاثي عسكري)، مطلوب استيفاء النموذج المطلوب وتقديم صورة المستند المطلوب الحصول على مستخرج منه.

يذكر أنه يجب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري. وفي حالة عدم توافر ذلك يمكن قبول رخصة القيادة السارية كأحد المستندات الرسمية التي تقبل لإثبات الشخصية مع إثبات الرقم القومي من واقع بطاقة الرقم القومي (ولو كانت منتهية السريان).

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.