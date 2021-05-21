الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: سنشارك في إعادة إعمار غزة تحت مظلة الأمم المتحدة

البيت الابيض
البيت الابيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم، إن واشنطن تمكنت بفضل الدبلوماسية الهادئة وعلاقات الرئيس الأمريكي في المنطقة من خفض التصعيد في غزة.

وأضافت: "سنمول عملية إعادة إعمار غزة تحت مظلة الأمم المتحدة".

وتابعت: "لدينا ضمانات قوية للحفاظ على وقف النار في غزة"، لافتاً إلى أن التصعيد في غزة  كان يمتد لأسابيع في الماضي وجهودنا قلصت الفترة لـ11 يوماً. 

وأشارت إلى اتصالات أجراها البيت الأبيض مع الجميع في المنطقة للبناء على وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع هدفا منذ البداية وهو السعي لوقف التصعيد وألا يطول كما في 2014. 

وأردفت: "سنراقب وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة ولدينا تأكيدات بالتزام الأطراف المعنية بالهدنة".

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