الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

انطلاق أعمال امتحانات القراءات وسط إجراءات احترازية غدًا

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

تنطلق امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات بمراحلها الثلاث (تجويد وعالية وتخصص)، غدا السبت، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي طلاب وطالبات معاهد القراءات أول امتحاناتهم عن العام الدراسي 2020 /2021م، والتي تستمر حتى ٣١ مايو.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم اللجان بشكل دوري، وتوفير الجو العام الملائم لسير عملية الامتحانات، والتأكد من قياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين قبل دخولهم مقار الامتحانات، بالإضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

ويؤدي طلاب شهادة التجويد، غدا، الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، كما يؤدي  طلاب شهادة العالية الامتحان في مادتي القرآن الكريم ورسم القرآن الكريم، أما طلاب شهادة التخصص فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه وتاريخ المصحف.

 

الأزهر امتحانات الأزهر شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني امتحانات المعاهد الأزهرية

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