الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حسن غزالي: «الخارجية» شريكاً راعياً وداعماً لـ«منحة ناصر للقيادة» في نسختها الثانية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

تستعد وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ منحة "ناصر للقيادة الدولية" بنسختها الثانية التى تعقد  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال النصف الأول من يونيو المقبل تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب".

ومن ناحيته أعلن حسن غزالى منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، منسق مكتب الشباب الأفريقي، أن وزارة الخارجية ستكون شريكاً راعياً وداعماً لتنفيذ منحة ناصر بنسختها الثانية.

وقال منسق مكتب الشباب الافريقي، إن وزارة الخارجية تواصل تحركاتها النشطة عبر دوائر السياسة الخارجية المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيدا بجهودها فيما يخص السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية التى تقع منها موقع القلب. 

وأضاف أن منحة ناصر للقيادة الدولية تعد استكمالا لجهود الدولة عقب رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 فى القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب الأفريقي من خلال تقديم أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم كما تعتبر إحدى آليات تنفيذ كل من (رؤية مصر 2030 - المبادئ العشرة  لمنظمة التضامن الافرواسيا - أجندة أفريقيا 2063 - أهداف التنمية المستدامة 2030 – الشراكة الجنوب الجنوب - خارطة طريق الاتحاد الافريقي حول الاستثمار فى الشباب - ميثاق الشباب الافريقي) .

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الدفعة الأولي من منحة ناصر للقيادة في يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والتى استهدفت القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم من أجل نقل التجربة المصرية التنموية في رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية .

وزارة الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعاون الجنوب جنوب رعاية فخامة الرئيس

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