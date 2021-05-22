السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-5-2021 فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

 تابع مع " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-5-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات وهي كالتالي:

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة

 موعد صلاة الفجر ( 3:18 صباحاً ) - موعد صلاة الشروق ( 4:58 صباحاً ) موعد آذان الظهر في القاهرة (11:51 صباحاً ) - موعد آذان العصر في القاهرة (3:28 مساءً) - موعد آذان المغرب في القاهرة (6:45 مساءً) - موعد آذان المغرب في القاهرة (8:13 مساءً).

 

 مواقيت الصلاة اليوم السبت في الإسكندرية

 موعد صلاة الفجر ( 3:18 صباحاً ) - موعد صلاة الشروق ( 5:01 صباحاً ) موعد آذان الظهر في الإسكندرية (11:56 صباحاً ) - موعد آذان العصر في الإسكندرية (3:35 مساءً) - موعد آذان المغرب في الإسكندرية (6:52 مساءً) - موعد آذان المغرب في الإسكندرية (8:22 مساءً). 

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت في أسوان 

موعد صلاة الفجر ( 3:28 صباحاً ) - موعد صلاة الشروق ( 5:00 صباحاً ) موعد آذان الظهر في أسوان (11:45 صباحاً ) - موعد آذان العصر في أسوان (3:11 مساءً) - موعد آذان المغرب في أسوان (6:30 مساءً) - موعد آذان المغرب في أسوان (7:52 مساءً). 

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت في شرم الشيخ 

موعد صلاة الفجر ( 3:13 صباحاً ) - موعد صلاة الشروق ( 4:49 صباحاً ) موعد آذان الظهر في شرم الشيخ (11:39 صباحاً ) - موعد آذان العصر في شرم الشيخ (3:11 مساءً) - موعد آذان المغرب في شرم الشيخ (6:30 مساءً) - موعد آذان المغرب في شرم الشيخ (7:52 مساءً). 

تعرف على موعد وقفة عرفة ومواعيد صلاة عيد الأضحى 2021

مواقيت الصلاة اليوم السبت في الإسماعيلية

 موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية ( 3:12 صباحاً ) - موعد صلاة الشروق ( 4:52 صباحاً ) موعد آذان الظهر في الإسماعيلية (11:47 صباحاً ) - موعد آذان العصر في الإسماعيلية (3:25 مساءً) - موعد آذان المغرب في الإسماعيلية (6:42 مساءً) - موعد آذان المغرب في الإسماعيلية (8:11 مساءً).

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