رئيس اليمن يدعو كل المكونات السياسية في البلاد إلى التحلي بالمسئولية

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن الوحدة اليمنية مثلت تجسيداً لتطلعات اليمنيين جميعا نحو المستقبل، لذلك استقبلها شعبنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بالترحاب والاحتفال والاحتفاء، فهي تعني في أهم مضامينها اكتمال المشروع الوطني ووصول النضال الوطني إلى غاياته.

وأضاف، في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الـ31 لقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو (ذكرى اندماج شمال اليمن مع جنوبه)، إن ما لحق بالوحدة اليمنية من ضرر بسبب العديد من الممارسات الخاطئة لا يعني الوحدة الوطنية ولا المشروع الوطني، بل يعني أولئك الذين اختاروا طريق الإساءة لتطلعات الشعوب ووقفت ممارساتهم حائلا دون التقدم نحو المستقبل.. فالوحدة ليست مجرد شعارات، بل ممارسات وحقوق والتزامات أمام كل أطياف الشعب دون إقصاء أو تهميش.

وأشار هادي إلى أن حكومة المناصفة التي تشكلت مؤخراً وفق اتفاق الرياض تعرضت للتحريض المتعمد والتعطيل الممنهج لأعمالها.

وأكد ضرورة قيام الحكومة بمسئولياتها وبتكامل مع السلطات المحلية وتجاوز كل العراقيل التي تقف في طريق تطبيع الأوضاع.

ودعا كافة المكونات السياسية إلى النأي بالملف الخدمي والأمني عن أي مماحكات، والتحلي بروح المسئولية واستشعار حاجة الناس في الاستقرار، محذرا من أن الوضع لم يعد يحتمل أي تصرفات غير مسئولة.