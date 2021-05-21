الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تسابق الزمن للانتهاء من التحول الرقمي

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

تسابق وزارة القوى العاملة الزمن، خلال الفترة الحالية للانتهاء من جميع الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعقد الوزير محمد سعفان اجتماعا أسبوعيا مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، للإطلاع على آخر ما وصلوا إليه بشأن التحول الرقمي من إنشاء قواعد البيانات لجميع أعمال مديريات القوى العاملة بالمحافظات من سلامة وصحة مهنية، وتشغيل، وتدريب مهني، وتفتيش العمل من خلال الربط الإلكتروني بديوان عام الوزارة بشكل لحظي.

من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة تحديد اختصاصات مديريات القوى العاملة على التحول الرقمي، ومتابعة يومية للربط الإلكتروني معها، فضلا عن مسؤولية الإدارات المركزية عن المديريات والإدارات الموازية لها هناك كل في مجال اختصاصه، طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص والذي أعطى الإدارات المركزية الحق في  المتابعة والإشراف الفني على أعمال المديريات.

القوى العاملة العاصمة الإدارية الجديدة محمد سعفان التحول الرقمي مقر وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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