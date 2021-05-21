حال فقدانه.. المستندات اللازمة لاستخراج جواز سفر للمصريين في الكويت

ترصد «الدستور» كل ما يخص الإجراءات اللازمة لاستخراج جواز سفر بدل فاقد، للمصريين المقيمين في الكويت، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وجاءت الإجراءات كالآتي:

المستندات اللازمة لاستخراج جواز سفر بدل فاقد:

من بلغ 16 سنة يقدم أصل بطاقة الرقم القومي. من هم أقل من 16 سنة يقدم أصل شهادة الميلاد المميكنة. بلاغ الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة بفقدان جواز السفر، أو حكم محكمة بتسليم جواز السفر في حالة احتجاز جهة العمل للجواز . أصل إعلان منشور في جريدة يومية وصورته. صورة من جواز السفر المفقود، أو كتاب من الإدارة العامة لشئون الإقامة ببيانات الجواز في حالة عدم توافر صورة الجواز . صورة من آخر إقامة مسجلة على الجواز المفقود أو كتاب من الإدارة العامة لشئون الإقامة ببيانات الإقامة في حالة عدم توافر صورة الإقامة. بيان حركة دخول وخروج من إدارة المنافذ الكويتية. لمن بلغت أعمارهم 19 عاماً (للذكور فقط: أصل مستند التجنيد. مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث (زواج – طلاق – وفاة الزوج - آنسة) + صورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي للزوج. عدد (4) صور شخصية حديثة خلفية بيضاء مقاس 4×6 بدون إطار. تقوم القنصلية بمخاطبة مصلحة الجوازات بالقاهرة للحصول على موافقة مسبقة قبل استلام مستندات التقديم على جواز السفر. تكلفة إصدار الجواز بدل الفاقد 75 دك.

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.