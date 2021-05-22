«أخفى مرضه ليستكمل التصوير».. اعترافات أحمد عبد العزيز عن أيام عبد الله غيث الأخيرة

الفنان الراحل عبد الله غيث واحدًا من أهم الممثلين في مصر لما قدمه من أعمال كبيرة في السينما والتليفزيون كان أشهرها فيلم الرسالة الذي جسد فيه شخصية حمزة عم الرسول في النسخة العربية والتي نافس فيها النجم العالمي أنتوني كوين الذي جسد نفس الشخصية في النسخة الأجنبية.

قدم في الدراما أعمالا كثيرة منها الوجه الآخر والمال والبنون وكان آخر عمل درامي له هو مسلسل "ذئاب الجيل" والذي مات قبل أن يستكمل تصويره عام 1993 ما اضطر مخرج العمل إلى تغيير السيناريو.

يعود إلى القاهرة بعد أن أتصل بشقيقه حمدي ليطلب منه المجيء إلى الصعيد ويرافقه في رحلة عودته إلى القاهرة.

كانت حجة عبد الله غيث أنه يريد الاتفاق على موعد عرض أحد مسلسلاته مع المخرج، وهو الأمر الذي أثار اندهاش حمدي غيث من طلبه، وقتها لم يعترض المخرج لمعرفته سبب إصرار عبد الله غيث العودة إلى القاهرة.

يواصل صفاء عامر حديثه قائلا: طلب عبد الله غيث من شقيقه حمدي أن يذهبا إلى الجامع الأزهر لتأدية صلاة الظهر، وبالفعل استجاب عبد الله لطلب أخيه وتوجهوا للأزهر، وبعدها طلب عبد الله غيث أن يزور مسجد سيدنا الحسين، واستجاب أخيه لطلبه الثاني ولكن أثناء تواجده في مسجد الحسين شعر بوعكة صحية وتوجه إلى المستشفى برفقة أخيه، وعلم الجميع أن عبد الله غيث مريض بسرطان الرئة والكبد.

ظل عبد الله غيث لمدة 18 يومًا في المستشفى، وقد أرسل وقتها الرئيس الليبي معمر القذافي الذي كان معجبًا بعبد الله غيث منذ تصوير فيلم الرسالة في ليبيا وفدًا لزيارته، وأكد الوفد أن هناك طائرة خاصة لنقله إلى أي مكان في العالم لتلقى العلاج، لكنّ الأطباء المعالجين أكدوا أن حالته ميؤوس منها وبالفعل توفي عبد الله غيث يوم 13 مارس عام 1993.

كشف الفنان أحمد عبدالعزيز عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل عبدالله غيث، ووفاته أثناء تصوير مسلسل "ذئاب الجبل".

الأيام الأخيرة

وقال أحمد عبدالعزيز" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الفنان الراحل ظهر عليه المرض أثناء التصوير، ولكنه رفض الإفصاح عن طبيعة مرضه حتى يستكمل التصوير.

وأردف أن الفنان عبدالله غيث فضل استكمال العمل على صحته، لافتًا إلى أن وفاته كانت في الأيام الأخيرة للتصوير وعلمنا بعد الوفاة تفاصيل مرضه ومعاناته.

وروى عبدالعزيز مواقف لأول مرة مع الفنان الراحل عبدالله غيث، مؤكدا أنه كان يتعامل معه بتلقائية شديدة دون النظر لأي اعتبارات تخص السن.

وأضاف أنه أثناء تصوير مسلسل "موسى بن نصير" وتجسيده للشخصية في مرحلة الشباب، طلب غيث مقابلته وأثنى على العمل وتجسيده للشخصية التي سيقدمها في مرحلة سنية أكبر.