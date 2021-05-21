الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية ونظيره الإسرائيلي يبحثان تسهيل إجراءات إعادة إعمار غزة

سامح شكري
سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، اتصالاً من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، الذي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.

وأكد الوزير أشكنازي حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء، كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة، وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

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