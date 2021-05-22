أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 22-5-2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار مواد البناء اليوم خاصٍة سعر الحديد والأسمنت من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين والشباب المقبل على الزواج عن سعر مواد البناء اليوم في مصر بالأسواق.

وشهد سعر الحديد والأسمنت أستقراراً وثباتاً ملحوظ في الأسواق في مصر، وذلك بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في هبوط البورصات العالمية والبورصات الخليجية، وتأثرت أيضاً أسعار العملات وسعر المعادن مثل الذهب والفضة.

أسعار مواد البناء اليوم

ولذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار والتي تشمل سعر مواد البناء اليوم السبت 22-5-2021 وتتضمن سعر الحديد وأسعار الأسمنت في الأسواق وهي كالتالي:

سعر الحديد اليوم السبت 22-5-2021 في الأسواق

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه - سعر طن حديد العشري 14300 جنيه - سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه - سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - سعر طن حديد العشري 14300 جنيه - سعر طن حديد عز 14600 جنيه للطن في الأسواق المصرية.

سعر الأسمنت اليوم السبت 22-5-2021 في الأسواق

سعر طن أسمنت المسلح 860 جنيها - سعر طن أسمنت أسوان 695 جنيها - سعر طن أسمنت المخصوص 830 جنيها - سعر طن أسمنت شورى 785 جنيها - سعر طن أسمنت الصخرة 810 جنيهات - سعر طن أسمنت السويدي 843 جنيها - سعر طن أسمنت سيناء 750 جنيها في الأسواق المصرية - سعر طن أسمنت السويس 830 جنيها - سعر طن أسمنت النصر 850 جنيها - سعر طن أسمنت العسكري 850 جنيها - سعر طن أسمنت مصر بني سويف 898 جنيها - سعر طن الأسمنت المقاوم للملوحة 870 جنيها - سعر طن أسمنت الأبيض العادة 2500 جنيها - سعر طن أسمنت الواحة 670 جنيها - سعر طن أسمنت قاهر البحار 885 جنيها - سعر طن أسمنت رويال العادة 2430 جنيها - أما سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيها - سعر طن أسمنت حلوان 840 جنيها.