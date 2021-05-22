سعر الذهب اليوم السبت 22-5-2021 فى مصر بالصاغة

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر الذهب اليوم السبت 22-5-2021 في مصر، حيث يسعى الكثير منا لمعرفة سعر المعدن الأصفر في الأسواق، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبل على الزواج، عن سعر الذهب اليوم السبت 22-5-2021 في مصر بالصاغة، وارتفعت أسعار الذهب أمس يوم الجمعة نحو 5 جنيهات.

وتباين سعر الذهب في الفترة الأخيرة بالأسواق بسبب الجائحة التي يمر بها العالم وهي جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي قام بتغير الموازين بالعالم الاقتصادي، بالإضافة إلى تباين أسعار العملات في البنوك مثل ( الدولار الأمريكي - اليورو الأوروبي - الين الصيني)، ولكن تسعى معظم الدول المتضررة في البحث عن خطة اقتصادية لتعافي الدول من تلك الأزمة التي لم تكن في الحسبان.

لذلك تابع مع "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل سعر الذهب اليوم السبت 22-5-2021 في مصر بالصاغة وتتضمن الأسعار (سعر جرام الذهب عيار 24 - سعر جرام الذهب عيار 21 - سعر جرام الذهب عيار 18 - سعر جنيه الذهب - سعر اوقية الذهب ) وهي كالتالي:

سعر الذهب اليوم السبت 22-5-2021 في مصر بالصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفاعاً طفيفاً نحو 917 جنيها في الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليصل نحو 805 جنيهات في الأسواق، رغم أنه سجل أمس الجمعة زيادة طفيفة نحو 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وفي بداية التعاملات اليومية، تداول سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 687 جنيها، ومن المعروف أن الطلب على الذهب عيار 18 كثير من قبل الشباب المقبلين على الزواج، وذلك نظراً لسعره المناسب لدى الجميع.

سعر جنيه الذهب اليوم السبت

وبلغ سعر جنيه الذهب اليوم السبت بالصاغة نحو 6408 جنيها، وارتفع سعر الجنيه بقيمة 3 جنيهات أمس الجمعة، وكان سعره 6405 جنيهات.

سعر أوقية الذهب اليوم السبت

وحقق سعر اوقية الذهب اليوم السبت نحو 1887 دولارًا، وذلك في بداية التعاملات اليومية.