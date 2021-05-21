العثور على جثة مجهولة لشاب غريق بنيل حلوان

عثرت الأجهزة الأمنية في حلوان على جثة مجهولة لشاب غريق في مياه النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفى.

كان مأمور قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال وانتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، تبين أنها جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، ولم يتبين وجود أية إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إجراءات التعامل مع الجثث المجهولة

يذكر أن الإجراءات المتخذة مع الجثث المجهولة منذ دخولها مشرحة زينهم وحتى خروجها للدفن هي:

أولا: بمجرد دخول الجثة المجهولة يتم تسجيلها في دفتر خاص بالجثث المجهولة ويتم ترقيمها في الدفتر، وكذلك عمل كارتة بالرقم وتعليقها في قدم الجثة، بجانب كارت آخر في الذراع، ويتم تصوير الجثة وأخذ عينة لإجراء تحليل البصمة الوراثية، والتحفظ على نتيجة العينة داخل المعمل لمطابقتها مع عينة أي شخص يحضر فيما بعد ويدعي صلته بالمتوفى وذلك من خلال الصور.

ثانيا: يتم انتظار قرار النيابة العامة، الذي في أغلب الأحيان يكون بالكشف الظاهري فقط، وذلك بناء على تحريات المباحث التي نقلت الجثة إلى المشرحة، وقامت بفحصها والتأكد بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وفي حال اشتباه الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة في الوفاة، يتم إخطار النيابة العامة، التي بالطبع تصدر قرارها بالتشريح وتطلب من المباحث سرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف هوية صاحب الجثة.

ثالثا: تنتظر الجثة في ثلاجة مشرحة زينهم لمدة لا تقل عن 3 أشهر، أملا في التعرف على صاحبها أو صاحبتها.

رابعا: بعد مرور 3 أشهر ترسل النيابة قرارا بالدفن في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة بمنطقة زينهم.

خامسا: يتم تغسيل وتكفين الجثث المجهولة بواسطة فاعلي الخير الذين على اتصال مستمر بالمشرحة للاستعلام عن أي قرارات من النيابة العامة بشأن دفن جثث مجهولة، حيث الجميع يتسابق من أجل دفنهم، حيث بمجرد علمهم بوجود جثث مجهولة يحضرون بالأكفان وسيارات نقل الموتى وبعد تجهيزها والصلاة عليها، يتم دفنها في المقابر بالرقم نفسه، الذي تم تسجيلها به منذ دخولها المشرحة، تحسبا للسؤال عنها من ذوي المتوفى في أي وقت.