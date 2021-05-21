الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 278 إصابة بكورونا و4 وفيات

كورونا
كورونا

أعلن الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، عن تسجيل 278 إصابة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات في يوم واحد.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 126 ألفا و434 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3405 حالات وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 88 ألفا و66 حالة، بعد شفاء 164 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 21 مصابا في العناية المركزة.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفع إلى 165 مليونا و597 ألفا و826 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- بأن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و432 ألفا و22 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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