قطر تسجل 367 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 245 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و122 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 214830 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم فحص 14092 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1988609 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 4139 حالة.

وسجَّلت قطر حالتي وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 541 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 377 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 210150.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 42809 جرعات من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 2233616 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد- 19) وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس، أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا (كوفيد- 19) في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر، باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد- 19) في قطر واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أنه سيتم تطبيق خطة الرفع التدريجي للقيود الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد- 19) على أربع مراحل تستمر كل منها لثلاثة أسابيع.

وأوضحت أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها، يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وأضافت الوزارة أنه مع التزايد المحتمل في عدد الإصابات في فترة ما بعد عيد الفطر، تم التخطيط للبدء في المرحلة الأولى للرفع التدريجي لهذه القيود في 28 مايو الحالي، حيث إن ذلك يتيح الوقت الكافي لتحليل البيانات وتحديد ومعرفة مدى آثار فترة العيد على معطيات الجائحة.