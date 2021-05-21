الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: إيقاف مؤقت لـ 17 قطارا بدءًا من الغد

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة تعمل على وقف عدد من القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي لتقليل عدد الرحلات وتقديم خدمة أفضل ومميزة للركاب. 

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قررت وقف 17 قطارا بالوجهين البحري والقبلي لتأثيرها على تنفيذ البرنامج الزمني لتطوير نظم الإشارات اعتباراً من 22 مايو 2021، وهي 7 قطارات بالوجه البحري أرقام “١٢٠٤/١٣٣/١٢٠٢/١١٥٧/١١٥٦/١١٥٣/١١٥٢”، و10 قطارات بالوجه القبلي أرقام “٧١١/٧٠٦/٧٧٧/٧٧٦/٨٣٢/١٠٠٥/١١٨٨/١١٨٧/١٦٧/١٦٦”.

كما أشارت الهيئة إلى أنها عدلت مواعيد بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي، عبارة عن ٧ بالوجه البحري أرقام “١٠٠٨/٢٠٠٨/٩٣٦/٩٤٩/١٢٠٣/٣٥/٣٦”، و٥ بالوجه القبلي أرقام “١٦٣/٨١/٧١٨/١٠٠٧ /٩٧٥”،  وكذلك امتداد مسير 4 قطارات بالوجه القبلي أرقام “٩٧٤/٩٧٥/٧١٤/٧١٧”، وقطارين بالوجه البحري “٨٠٩/٨١٠”، حرصا من الهيئة على الاستمرار في تقديم خدماتها لجمهور الركاب وعدم التأثير عليها.

السكة الحديد ايقاف قطارات اليوم امان الجمهور

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