ضرورة الدولة الفلسطينية

جهود الوساطة المصرية أسفرت عن وقف متبادل للقتال الإسرائيلى الفلسطينى. وذهب وفدان أمنيان مصريان إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة، ومتابعة إجراءات تنفيذها، والاتفاق على إجراءات لاحقة، من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

هذا هو الكلام النظرى، أما ما حدث، عمليًا، فهو أن مصر أوقفت آلة القتل الإسرائيلية، وأسكتت أصوات القذائف، ووضعت حدًا لسقوط الضحايا ولمحاولة تسوية غزة بالأرض، وأتاحت لسكان القطاع الاحتفال بعيد الفطر، بأثر رجعى، وأن يرددوا تكبيراته، فى الثانية صباح أمس، الجمعة: «الله أكبر... الله أكبر... ولله الحمد».

حصيلة الضحايا فى قطاع غزة وصلت إلى ٢٣٢ شهيدًا، بينهم ٦٥ طفلًا و٣٩ سيدة، وأكثر من ١٩٠٠ جريح. فيما قتل فى إسرائيل ١٢ شخصًا، بينهم جندى واحد، و٣ عمال أجانب، واثنان من عرب ٤٨. ما يعنى أن آلة القتل الإسرائيلية أسقطت ٢٠ ضعف ما أسقطته آلاف الصواريخ، التى انطلقت من قطاع غزة. وفوق ذلك، قال جيش الاحتلال فى بيان، أصدره أمس، الجمعة، إنه قام بتدمير أكثر من ١٠٠ كيلومتر من الأنفاق فى القطاع، ونحو ٧٠ قاذفة صواريخ، وعشرات المنشآت التى يستخدمها الجناح العسكرى لحركة «حماس»، بحسب البيان، بالإضافة إلى عدد من المبانى التى تستخدمها الحركة فى إدارة شئون القطاع.

اللافت، أن المعارضة الإسرائيلية، التى كانت تمتنع عن انتقاد الحكومة وقت الحرب، وتقف دائمًا إلى جانبها حتى عودة الجنود إلى منازلهم، كسرت القاعدة هذه المرة، وكتب يائير لابيد، الخميس، فى حسابه على «فيسبوك» أن «هذه الحكومة فشلت فى كافة المجالات. فشلت فى تحصين البيوت، وفشلت فشلًا ذريعًا فى الإعلام». واتهم لابيد، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حكومة نتنياهو بأنها «فضّلت الحفاظ على حكم حماس من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية».

فى هذا السياق، وافق المجلس الوزارى الإسرائيلى الأمنى المصغر، «الكابينت»، على الهدنة، بعد تفاهمات مع مصر. وبعد اجتماع استمر ٣ ساعات، وقال، فى بيان، إنه وافق بالإجماع على «قبول المقترح المصرى لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أى شروط». وأشار إلى أن ذلك سيدخل حيز التنفيذ فى ساعة سيتم تحديدها لاحقًا. والأرجح، هو أنه ترك لمصر تحديدها، لأنها هى التى أعلنت عن بدء سريان الهدنة فى الثانية صباح «فجر» أمس الجمعة.

لم تكن هناك أى ضغوط أمريكية، كما زعم البعض. بل العكس هو ما حدث، ودفع الرئيس الأمريكى جو بايدن، لأول مرة منذ دخوله البيت الأبيض، إلى إجراء اتصال تليفونى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الخميس. وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن الرئيسين ناقشا خلاله الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، واتفقا على التواصل المستمر بين فريقيهما حتى النهاية.

كانت الرؤى متوافقة بين الرئيسين بشأن ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، ليس بسبب عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولكن لأن الرئيس الأمريكى لجأ إلى مصر محاولًا إنقاذ مصداقيته، بعد أن دهس شعارات حقوق الإنسان، التى أطلقها وأعلن فى أكثر من مناسبة أنها ستقود سياسته الخارجية، بتعاميه عن قيام آلة الحرب الإسرائيلية بقصف المدنيين والمناطق السكنية ومقرات وسائل الإعلام.

الرئيس الأمريكى أسقط، أيضًا، الراية التى دخل البيت الأبيض وهو يحملها: راية «عودة أمريكا» إلى المنظمات الدولية، وتغليب الحلول متعددة الأطراف فى حل الأزمات. وأفشل محاولات إصدار بيان عن مجلس الأمن، أربع مرات، وسيجهض مشروع القرار الذى قدمته فرنسا، مساء الثلاثاء الماضى، بالتنسيق مع مصر والأردن، وقوبل برفض أمريكى مبدئى.

مرغمًا، أو هذا هو ما نعتقده، أشاد بايدن بدور القاهرة فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وهى إشادة مستحقة، سبقه إليها الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، الذى أعرب عن تقديره لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، «الذى يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبى فى دعم الشعب الفلسطينى والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وما بين التنصيص ننقله من بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

مصر، كما قال الرئيس الفلسطينى، «كانت وما زالت السند القوى والمدافع عن حقوقنا الثابتة والتاريخية، وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية». والشىء نفسه، تقريبًا، فعله إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، الذى قدم «الشكر والتقدير للسيسى على قراره بدعم إعمار قطاع غزة»، وأكد أنه «يعكس الالتزام القومى المصرى تجاه القضية الفلسطينية».

الهدنة، كأى هدنة، مؤقتة. والمعركة، أساسًا، على الهوية وفرض السيادة، وبقاء الوضع على ما هو عليه، ينذر بتكرار ما حدث. ولا سبيل إلى استقرار دائم إلا بالتوصُل إلى تسوية سياسية تعيد للشعب الفلسطينى كامل حقوقه المشروعة وأولها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.