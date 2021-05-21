مستجدات المشروعات الإنشائية على مائدة رئيس جامعة سوهاج

ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة لجنة المنشآت؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ عدد من الإنشاءات والمشروعات بالجامعة بالحرمين الجديد والقديم، في قاعة مجلس الجامعة بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نواب رئيس الجامعة، وأشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور عاطف محمد الاستشاري الإنشائي لمشروعات الجامعة، الدكتور ممدوح عباس المستشار الهندسي للجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الشئون الهندسية، ولفيف من اعضاء اللجنة.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الاجتماع ناقش عددا من البنود المدونة بجدول الأعمال والمتعلقة بتنفيذ مشروعات جديدة واستكمال مشروعات قائمة بالجامعة بالحرمين الجديد والقديم، والتي تشمل انشاء صالة رياضية مغطاة على مساحة ٨٥٠٠ متر، واستكمال أعمال البنية التحتية بالجامعة الجديدة من رصف طرق بطول ٧ كيلو مترات بمحيط كلية التربية الرياضية وكلية طب الأسنان وعمارات أعضاء هيئة التدريس والطريق الدائرى حول الجامعة، وكذلك استكمال شبكة مياه الري الخاصة بحدائق الجامعة، ورصف الطريق المؤدي الى البوابة رقم ٢ حتى الوصول الى مزرعة الجامعة، مع استكمال أسوار الجامعة وتعليتها من الجهة الجنوبية والغربية، إضافة إلى البدء في تشييد معهد الدراسات البيئية بمدينة القصير وتوصيل المرافق اللازمة له، إضافة إلى تجهيز ٢ استديو مجهز بالكامل بكلية الصيدلة بالحرم الجديد لاستخدامه في التعليم عن بعد والتعليم الهجين، كما ناقش الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات مع منح مقاولي العموم مدد إضافية لاستكمال جميع مراحل التنفيذ.

ومن جانبه قال المهندس حسين محمدين إن الاجتماع تناول أيضاً عددا من المشروعات الأخرى، منها إنشاء مقر للمستشفى البيطري التعليمي بالمقر الجديد، إنشاء مركز الإصابات والحروق بجوار المستشفى الجامعي الجديد على مساحة ١٠ آلاف متر، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل محطة تقوية أعلى مبنى الأنشطة الطلابية والخدمات بالحرم القديم لتحسين كفاءة الخدمة المقدمة لطلاب الجامعة، مضيفاً أن الاجتماع ناقش أيضاً مستجدات إنشاء حمام سباحة تعليمي بالجامعة الجديدة، وبحث استخدام وحدات إضاءة "ليد" بجميع مباني الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة، واعتماد المقايسة المكملة لمشروع إنشاء مستشفى جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي القديم، كما تناول الاجتماع آليات توصيل المرافق لأرض الجامعة بمدينة مرسى علم، وإنشاء مبنى من دور واحد بمشتل الفاكهة بمزرعة الجامعة بالحرم الجديد.