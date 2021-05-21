محمد جمعة: فيلم «تماسيح النيل» كوميدي لايت ومتحمس لعرضه

أعرب الفنان محمد جمعة، عن سعادته لمشاركته في فيلم “تماسيح النيل” الذي يشارك في بطولته مع بيومي فؤاد ونخبة من الفنانين.

وقال “جمعة” في تصريح لـ"الدستور"، إن فيلم "تماسيح النيل" كوميدي لايت، مشيرًا إلى أنه يظهر خلاله بشخصية كوميدية بطبيعة حال الأبطال المشاركين فيه ويضم نخبة من الكوميديان مثل الفنان مصطفى خاطر والفنان بيومي فؤاد وويزو وكريم عفيفي ونخبة كبيرة من الفنانين الذين يتصفون بخفة الظل، مضيفًا أنه من المفترض استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة ويتم تصويره ما بين مدينتي أسوان والأقصر ومحافظة القاهرة، مؤكدًا أنهم انهوا جزء كبير من تصويره قبل شهر رمضان الماضي.

وأضاف محمد جمعة، أنه متحمس لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي لما يتضمنه من أحداث شيقة في إطار الكوميديا، لافتًا إلى أنه ينتظر عرض فيلم "قمر 14" الذي انتهى من تصويره والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيلم "تماسيح النيل" من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مشوق.

من جهة أخرى، كان الفنان محمد جمعة شارك في مسلسل “هجمة مرتدة” والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وفجر المنتج تامر مرسي مفاجأة بتجهيز جزء ثانٍ من مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يحكي عن الجاسوسية، ليعرض عام 2022 المقبل، والذي خاض بطولته الفنان أحمد عز، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم هشام سليم، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبدالله، والفنانة الشابة ندا موسى، ونضال الشافعي، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.

يعد مسلسل هجمة مرتدة من الأعمال الهامة والتي تناقش إحدى العمليات من ملفات المخابرات العامة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي توضح سيطرة الأجهزة الاستخباراتية العالمية على بعض العناصر الضعيفة وتجنيدهم مقابل حفنة من المال، ويقدم العمل شخصية "سيف" والتي قدمها النجم أحمد عز بشكل مختلف وسط أجواء من الأكشن، من خلال شاب يعمل بالخارج، ويتعاون مع المخابرات المصرية ويجهض جهود بعض الأجهزة الخارجية في استغلال الشباب لتنقلب العملية الاستخباراتية عليهم في ضربة قوية للمخابرات العامة من خلال عنصرين هامين من قيادات الجهاز يقوم بهما الفنان هشام سليم، والفنان نضال الشافعي.