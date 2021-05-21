محمد الباز يكتب: فى اقتفاء أثر رجال الظل.. وتعيشى يا كلمة مصر

كلمات الخبر الرسمى كانت قليلة، يمكن أن تعبر عليها فى أقل من دقيقة.

«برعاية مصرية جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن فى قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة (٠٢٠٠) فجر الجمعة ٢١ مايو بتوقيت فلسطين، وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة».

ما وراء الكلمات وبين السطور تطالعنا معان ودلالات أعتقد أنها لا يمكن أن تخفى على أحد.

من اللحظة الأولى، وقبل أحد عشر يومًا، عندما دوت أصوات الانفجارات تحصد الأرواح فى فلسطين، ومصر تسعى من خلال رجالها الذين يعملون فى الظل، بعيدًا عن الأضواء والإشادات الإعلامية، إلى الوصول إلى نقطة الهدوء التى تعقبها اتفاقات ملزمة للطرفين.

حاولت أطراف عديدة التدخل لإنهاء الصراع الذى لا ينتهى إلا من أجل أن يتجدد، روّجت لنفسها عبر وسائطها الإعلامية، محاولة جذب الانتباه إلى جهودها، إلا مصر التى كانت تعمل بجدية وصمت، فالهدف الوصول إلى حل على الأرض دون ضجيج، وعندما وصلنا إلى الحل، كان الإعلان خبريًا محايدًا لا يشير إلى ما حدث إلا بأنه برعاية مصرية.

«رعاية مصرية» هى كلمة السر التى أجبرت الإدارة الأمريكية الجديدة على أن تتواصل مع القاهرة وتعلن عن تقديرها جهود مصر ورئيسها وفريقها، وهى جهود جرت فى الكواليس، وكانت أجهزة المخابرات العالمية ترصدها خطوة بخطوة، حابسة الأنفاس فى انتظار الانفراجة التى تنهى حالة الحرب العبثية التى تحولت من مجرد أداة إلى حسم صراع، وقضية إلى محاولة استعراض قوة واختبار إمكانات الخصوم، بصرف النظر عن الضحايا الأبرياء الذين يسقطون كل يوم لمجرد أن هناك من يريد أن يقول إنه الأقوى.

كلمة مصر كانت حاسمة، وهى كلمة بلورتها جهود رجال قرروا أن يصلوا إلى نتيجة حقيقية وليس مجرد نتيجة إعلامية سرعان ما يتبخر أثرها، ويعود اللاعبون بعدها إلى خط البداية فى انتظار صافرة جديدة لمعركة ضمن حلقات حرب لا تنتهى.

والسؤال الذى يراودنى- كما أنه يراودك الآن- هو:

كيف استعادت كلمة مصر قوتها وثباتها وقدرتها على التأثير والتغيير والتوجيه والإجبار على الامتثال لها؟

كيف عبرنا سنوات الشتات والتمزق والهوان والتهاوى، إلى أن تصبح كلمتنا نافذة على الأرض رغم تشابكات الملفات وتعقيداتها على الأرض؟

الإجابة فى كلمة واحدة ولا تندهشوا منها، فهى كلمة سرنا الكبيرة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

«الاختيار»، هى الكلمة التى يمكن أن تفك شفرة كل ما يحدث الآن على الأرض، فعندما اختار المصريون وطنهم، وقرروا أن يبنوا دولتهم، ولم يستسلموا لدعاوى الفوضى والتغيير الكاذب، أصبحوا قادرين على تأسيس دولة قوية تملك أقدارها، يوجهونها إلى الوجهة التى يريدونها.

عزز هذا الاختيار رجال وهبوا أنفسهم إلى هذا الوطن، وضعوا أرواحهم فى خدمته، لم يبخلوا بها عليه، وهم الرجال الذين يستحقون التحية، فنحن نشعر بتحركاتهم ولا نراهم، نلمس نتائج عملهم دون أن نعرف ملامح وجوههم، نقتفى أثرهم على الخرائط وفى الأخبار والتقارير والصور دون أن نتمكن من اللحاق بهم، فهم يعملون دون انتظار إشادة من أحد، ويكفيهم ما يحققون وهو كثير.

لم يخذلنى أبدًا رهانى على مصر.

كنت- وما زلت- أقول إن الإجابة الوحيدة المنطقية والحقيقية لكل أسئلة المنطقة هى مصر.

وكنت أعرف أن كلمة مصر ستظهر فى الوقت المناسب لتحسم حالة العبث التى حاصرتنا خلال الأيام الماضية على أرض فلسطين.

وها هى كلمة مصر، لم تتأخر، جاءت فى وقتها.

والأهم من ذلك أنها ليست كلمة عابرة، بل نافذة ولها أثرها وتبعاتها.

وليس علينا إلا انتظار ما سيأتى.