«حملات تعقيم وتنقية الرمال».. ألبوم صور لاستعدادات الإسكندرية لفتح الشواطئ

استعدت شواطئ الإسكندرية بنطاق احياء المحافظة لعودة استقبال الجمهور بالشواطئ تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بفتح المنتزهات والشواطئ والحدائق العامة بالإجراءات الاحترازية، بعد إغلاق دام لمدة عام كامل بسبب الجائحة، وتفعيلًا للإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد.

ورفعت أحياء الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى استعدادا لفتح الشواطئ خلال ساعات، بتضافر جهود الإدارات المعنية بالأحياء، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف

ورصدت الدستور من خلال ألبوم صور استعدادات محافظة الإسكندرية خلال اليوم وقبيل ساعات قليلة من عودة فتح الشواطئ.

حيث تم خلال اليوم، أعمال التعقيم من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تنسيقا مع المجتمع المدني ممثلا في مبادرة "خليك إيجابي " في إطار المشاركة المجتمعية، فضلًا عن قيام مستأجري الشواطئ بدهان الواجهات وتجهيز الشواطئ لاستقبال الزوار ومرتادي الشواطئ وتجهيز الكافتيريات بالأدوات أحادية الاستخدام.

كما قام جهاز تعمير الساحل الشمالي بصيانة البلازات بطول الكورنيش، وتنقية «غربلة» رمال الشواطئ من خلال قطاع الخدمات المميزة للكورنيش التابع لشركة نهضة مصر، بالإضافة لشن حملات مكثفة لكنس الرصيف بطول الكورنيش وغسيل الأرصفة والانفاق.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، الاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين علي شواطئ محافظة الإسكندرية. وذلك تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الإلتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ اجتمع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمستأجري الشواطئ، حيث شدد خلال الاجتماع علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة ومنها ارتداء عمال الشواطئ الكمامات وتوافر أجهزة لقياس الحرارة علي البوابات وتوافر عمال الإنقاذ والغطاسين علي الشواطئ ووجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

وأكد على المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدة توجيهات للسادة المواطنين بشأن منع الاستغلال أهمها: ان تكون أسعار تذاكر الدخول طبقا للتسعيرة المحددة لا يدفع أي مواطن مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس ، ومنها ان يكون سعر تذكرة الدخول مدون علي التذاكر د مع عدم دفع اكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

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