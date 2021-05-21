أهالى غزة لـ«الدستور»: مصر السيف والدرع ونقول للسيسي «دام عزك يا قائد العرب»

فرحة عارمة حلت على شوارع فلسطين المحتلة، خاصة فى قطاع غزة المحاصر، بعد نجاح مصر فى الوصول إلى قرار وقف إطلاق النار، الذى بدأ تنفيذه، فى الثانية من فجر الجمعة، لينهى بذلك ١١ يومًا من التصعيد الإسرائيلى العنيف فى الأراضى المحتلة، الذى أسفر عن سقوط أكثر من ٢٣٠ شهيدًا ومئات الجرحى والمصابين.

وقالت الكاتبة الفلسطينية ميسون كحيل إن مصر نجحت فى مساعى وقف إطلاق النار، بعد جهود دبلوماسية كبيرة بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزارة الخارجية المصرية التى كانت تعمل كخلية نحل لم تتوقف.

وأضافت: «تواصلت مصر مع جميع الأطراف فى فلسطين وإسرائيل والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وعلى كل المستويات، منذ بدء العدوان الإسرائيلى حتى إعلان وقف إطلاق النار».

وشددت على أن أهالى غزة استقبلوا إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن المساهمة بنصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، وحثه الشركات المصرية على المساهمة فى هذه الجهود، ببالغ السعادة والفرح.

ومن مخيم الشاطئ، قال زكريا بكر، رئيس اتحاد لجان الصيادين فى قطاع غزة، مسئول وحدة الرصد والتوثيق للجرائم الإسرائيلية بحق الصيادين، إن مصر هى «السيف والدرع الحامية للشعب الفلسطينى وللأمة العربية».

وأضاف: «سجلت مصر وقيادتها مواقف مشرفة عبر التاريخ، وكانت دومًا بيت الفلسطينيين الثانى، ولم تبخل علينا بأى شىء، ولم يقتصر دورها على صد العدوان والتدخل من أجل وقف آلة الحرب، فالموقف المصرى شكّل منذ البداية بجرأته وشجاعته، منذ اللحظة الأولى للعدوان، موقفًا حاسمًا فى هذه المعركة، وكان أحد أسباب الانتصار، بعدما حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن يرسل رسالة قوية للإسرائيليين والمجتمع الدولى، من خلال التحرك السياسى وزيارات مكوكية لوفد المخابرات المصرية للقطاع المحاصر».

وواصل: «الرسالة الأقوى كانت إرسال سيارات الإسعاف المصرية للقطاع المحاصر مع تحذيرات بأن أى استهداف لتلك السيارات هو استهداف لمصر، ثم إعلان مصر عن استعدادها لإعادة إعمار غزة، وتقديم نصف مليار دولار لذلك».

وعن لحظة وقف إطلاق النار، قال «بكر»: «كنا نحسب الوقت بالدقيقة حتى وصلنا للساعة ٢ صباحًا ونزلنا إلى الشوارع فوجدنا جميع سكان غزة فى الشوارع يحتفلون، خاصة أمام المنازل التى دمرها العدو بالقصف، كما تجمع الآلاف للاحتفال أمام منازل الشهداء».

واختتم: «كان لمصر وقيادتها دور حقيقى بهذا الانتصار، تحياتنا لمصر وشعبها وقائدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وقالت أمنية أبوالخير، إعلامية فلسطينية، من سكان شمال قطاع غزة، إحدى المتضررات من القصف الإسرائيلى، إن مليونى غزاوى تنفسوا الصعداء، فجر الجمعة، بعد عدوان استمر لأكثر من ١١ يومًا، بفضل وساطة مصرية وجهود مكثفة بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وأضافت: «قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت ٥٢٥ منشأة اقتصادية خلال عدوانها على القطاع، إضافة إلى تدمير مئات المنازل، فى خسائر تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات، لذا فإن الوعود المصرية بإعادة إعمار قطاع غزة هى الأمل الوحيد فى نجاتنا من الدمار الذى تسبب فيه العدوان الإسرائيلى».

وقال محمد مازن، من سكان غزة: «لم ننم ليلة إعلان وقف إطلاق النار ونزلنا الشوارع نحتفل بالقرار الذى تقف وراءه مصر، وأشعلنا الشماريخ ابتهاجًا بالقرار».

وأضاف: «مصر لم تتأخر يومًا عن نصرة أى عربى فى أى أزمة يتعرض لها، خاصة فلسطين، فالقضية الفلسطينية على رأس أولويات زعماء مصر على مر العصور، وأقول لزعيم مصر القائد عبدالفتاح السيسى شكرًا لك نحن نفتخر بك دومًا».

وكشف كرم محمد، من سكان القطاع، عن أن الأهالى جابوا الشوارع بالسيارات محتفلين بإنهاء العدوان الذى عاشه الفلسطينيون ليالى من الرعب، مضيفًا: «الجهود المصرية التى تكللت بالنجاح زادت من رصيد محبة مصر فى قلوب كل سكان فلسطين، خاصة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أصبح يحتل مكانة خاصة فى قلوب الفلسطينيين، لما يُقدمه من دعم كبير وغير محدود لأهالى غزة منذ توليه الحُكم».

واختتم: «السيسى سبق أن وعد منذ توليه الحكم بأنه سيهب لنصرة أى عربى يتعرض لأى اعتداء، وأن ذلك سيستغرق فقط (مسافة السكة)، وبالفعل أوفى بوعده، وأقول له: (دام عزك يا قائد العرب.. دام عزك يا مصر)».

واتفقت رنيم الولى، قائلة: «إن لمصر مكانة خاصة فى نفوس كل العرب، لكن الفلسطينيين خاصة يشعرون دائمًا بأنهم فى حمايتها، لأنها لم تتخل يومًا عن القضية الفلسطينية».

وأضافت: «قدمت مصر لنا الدعمين المالى والسياسى، وأعلنت أمام العالم أجمع أنها لم تتخل يومًا عن الشعب الفلسطينى، وهذا ليس جديدًا على مصر، ونحن نفتخر بقائد مثل السيسى».

مروة عنبر - سمر عبدالله