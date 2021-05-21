حملات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات للرش والتعقيم المساجد والشوارع والأحياء والمصالح الحكومية، إضافة لفض سرادقات أفراح، وإزالة تعديات على أراضي زراعية، وحملات نظافة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال النظافة بأحياء العاصمة، وأعمال الرش والتطهير بالمساجد والأحياء والمصالح الحكومية، وبالشوارع، ورفع الإشغالات، وأعمال صيانة الصرف الصحي.

تابعت المهندس عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرش والتطهير بالمساجد، والمستشفيات، والشوارع، وحملات رفع الإشغالات، وحملات النظافة بكافة أحياء مدينة وقرى مركز دسوق، كما شهدت أحياء كفر الشيخ أعمال صيانة الصرف الصحي ومنها الكشلة، وشارع عبده زعلوك من الشركات، وحي الشريف، وشارع مصنع الصعيدي من الغفران، وشارع المصرف عند محول الكهرباء، وشارع بنك السلاح، وشارع داير الناحية، وشارع هنداوي أبو راس من الجمهورية، وشارع كحله بدحروج.

كما أشرف أحمد إسماعيل، على فض مسرح بمدينة بيلا لإنشاء فرح وحفل ساهر اليوم الجمعة، بالمخالفة لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما تابع أعمال حملات النظافة والرش والتطهير بالمدينة والقرى.



كما أشرف جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على إزالة الأعمال المخالفة لأحد المواطنين، التابعة لجمعية برنبال بالتعدي على الأرض الزراعية على مساحة 250 متراً، ورفع جميع التشوينات وإعادة الشيء لأصله وحرق الأرض، كما تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات والرش والتعقيم.

كما أشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على فض شادر السلخانة لمنع التجمعات، إضافة إلى فك صوان أفراح لمنع التجمعات خلال الفترة الحالية، بناء على تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما تابع الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية بالمركز وتحت إشراف النواب، مؤكداً على ضرورة متابعة كافة القرى والمركز، من أعمال رفع الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى.