مصر تستقبل 19 جريحًا فلسطينيًا عبر معبر رفح خلال 72 ساعة

وصل إلى معبر رفح البري، عصر اليوم الجمعة، الدفعة الثالثة من الجرحى الفلسطينيين، واشتملت على 7 مصابين فلسطينيين جدد جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وبذلك يصل إجمالي الجرحى الذين تم استقبالهم في مصر خلال الـ72 ساعة الماضية إلى 19 جريحا، وتم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة نظرا لخطورة حالتهما.

وصرح كمال الخطيب، مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح من الجانب المصري، بوصول المصابين الجدد إلى الجانب المصري من المعبر، وقد تم إنهاء أوراقهم، مشيرا إلى أنهم في طريقهم إلى مستشفى العريش العام فى مدينة العريش بشمال سيناء التي تبعد 50 كيلومترا عن المعبر.

ومن المقرر أن يتوجه وفدان أمنيان إلى إسرائيل وفلسطين للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، حسبما ذكر التليفزيون المصري.

وذكرت الوكالة الرسمية، أمس الخميس، أن الجهود المصرية للتوسط من أجل وقف إطلاق نار «متبادل ومتزامن» بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة تكللت بالنجاح.

وأضافت أن «الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بتوقيت فلسطين».

وسبق أن قالت الحكومة الإسرائيلية إن مصر اقترحت هدنة غزة، وإنها ستكون «متبادلة وغير مشروطة».