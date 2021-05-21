الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة النمساوي: جرعة ثالثة من لقاحات كورونا بحلول الخريف

كورونا
كورونا

أكد وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين، اليوم، بدء إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد في الخريف المقبل.

وقال موكشتاين- في تصريحات اليوم- إن الحماية الكاملة من الفيروس، حسب بعض خبراء الفيروسات، قد تحتاج إلى جرعة تنشيطية إضافية في الخريف لتوفير الحماية الكاملة من فيروس كورونا المستجد.

وأشار موكشتاين إلى أن النمسا تحرز تقدما جيدا في توزيع اللقاحات؛ إذ تلقى حتى الآن 3 ملايين و139 ألفًا و772 شخصًا الجرعة الأولى، بينما تلقى مليون و162 ألفًا و623 شخصًا جرعتي اللقاح مما يوفر الحماية الكاملة لهم.

ولفت الوزير إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن اللقاحات تستمر فاعليتها لفترة من 6 إلى 9 أشهر فقط ثم يعاد تجديدها مرة أخرى، مرجحا صعوبة انتهاء الفيروس بشكل كامل.

يشار إلى أن تصريحات سابقة لرئيس شركة "فايزر" ألبرت بورلا أكد فيها أن الجرعة الثالثة من اللقاح يجب أن تُعطَى في غضون عام بعد التطعيم الثاني باعتباره الخيار الأكثر ترجيحًا.

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