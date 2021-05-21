هاني توفيق: تعاون البريد مع بنك الاستثمار يدعم ضم الاقتصاد الموازي للرسمى

اقترح الخبير الاقتصادي هاني توفيق عدة مقترحات لتعميم منظومة الشمول المالي ودعم التوجه إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، التي من شأنها تحسين الاقتصاد المصري.

وقال الخبير الاقتصادي في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه من المعروف أن أحد أكبر عوائق الشمول المالى فى مصر أن ١٨٪؜ من السكان فقط لديهم حسابات بنكية، ومعظم التعاملات تتم نقداً وخارج الجهاز المصرفى.

واستكمل أن هيئة البريد لديها ٤٠٠٠ فرع منتشرين فى ربوع مصر، ولديها ٢٥ مليون حساب، موضحا أن قيام بنك الاستثمار القومى او الصندوق السيادى بتحويل هيئة البريد إلى بنك لتمويل الحسابات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة معناه الوصول فوراً لـ “٢٥ مليون حساب، و٢٥ مليون بطاقة ائتمان و ATM، و٢٥ مليون دفتر شيكات، و٢٥ مليون تطبيق تليفونى لنقل وتحويل الأموال بين الحسابات وسداد المدفوعات الحكومية المختلفة”.

وأكد هاني توفيق أن تحويل البريد لبنك واصل لكل قرية ونجع فى الدولة، معناه تسهيل تطبيق الشمول المالى، ما يسهل إمكانية تغيير شكل العملة، وتلافى كل أعذار عدم ضم القطاع غير الرسمى للرسمى، وزيادة حصيلة الضرائب، وسد جزء كبير من عجز الموازنة.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد ذكرت سابقا أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكدت السعيد أن الوزارة حريصة علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلي عملية الميكنة دون صعوبات، متابعة أن الحرص علي إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي.