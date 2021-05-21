سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر

خلال العقد الأخير، وعلى مدار ثلاث حروب سابقة على غزة، كانت هناك نهاية درامية تقليدية لحروب غزة، كل الحروب انتهت عند النقطة ذاتها، التى كانت تشكل نقطة انطلاقة لمواجهة جديدة بعد عدة أيام، فى الحروب الثلاث السابقة «٢٠٠٩، ٢٠١٢، ٢٠١٤» استيقظت إسرائيل على واقع خادع من الهدوء الوهمى، ومن الجمود والثبات وعدم الجدوى، وهو ما كان البداية التى تتبلور للمعركة الجديدة.

فى البازل المستحيل للصراع الممتد لأكثر من ٧٠ عامًا، وفى الواقع الفوضوى الذى نعيشه، كل القوانين والقواعد التى راهنا عليها تحطمت ولم تعد موجودة. كل الأمور تعيدنا إلى ذات النقطة، وهى المربع صفر، دون تقدم، دون حلول، دون أى إنجازات، طالما أن أصل المشكلة لا يُحل.

هذه المرة كل الأطراف لديها رغبة فى أن تجعلها مختلفة، الجميع يريد تسوية طويلة الأجل، وحلًا نهائيًا للمشكلات العالقة، والأهم هو حل جذرى للمشكلة الحقيقية.

بعد انتهاء الحروب الماضية، عُقدت المؤتمرات الفخمة، وحضر المدعوون من كل العالم، وكاميرات بفلاشات رائعة أضاءت القاعات، وتم التفاوض علنًا وسرًا، وكانت المشكلات المحلية تتصدر جدول الأعمال.

فى حرب ٢٠١٤، كانت الملفات هى مطالب حماس بزيادة مساحة الصيد البحرى، والسماح بدخول مواد البناء والغذاء للقطاع، والإفراج عن المعتقلين، ومطالب ببناء ميناء، وإسرائيل من جانبها طالبت بوقف إطلاق النار، ووقف العمليات منخفضة القوة، وبشكل أساسى القضاء على تسليح الحركة، وعودة جثتى الجنديين المختطفين، وربما ستكون هى المطالب ذاتها التى ستطرح هذه المرة أيضًا، خلال ٧ سنوات لم تتحقق هذه المطالب، وهناك من يربط بين ذلك ونشوب المواجهة الجديدة، ولكن الحقيقة أن غياب حل جذرى لـ«أم المشكلات» هو السبب الحقيقى.

غير معروف مدة الهدوء المؤقت الذى سيأتى بعد تلك الحرب، لكنه من المرجح أن يمتد لعدة سنوات، خاصة بعد القرار المصرى بالتدخل وإعمار القطاع عن طريق شركات مصرية تنفذ المشروعات، سيكون من الصعب على إسرائيل مهاجمة القطاع فى تلك الفترة، الوجود المصرى سيعوق حرية العمل الإسرائيلية داخل القطاع، منعًا لمس الشركات المصرية.

لكن بعد فترة أخرى قد تكون متوسطة أو طويلة سيعود إطلاق الصواريخ، وسأعود أنا للكتابة هنا وأحلل الوضع مرة أخرى. طالما أن المشكلة الأساسية لم تُحل.

واجب صناع القرار من كل أطراف الطيف السياسى التفكير من جديد فى أصل الصراع، والبحث عن حلول جديدة، والاعتراف بـ«أم المشكلات» التى أوصلت الأمور إلى هذا الحد.

«المربع صفر» كلنا نعرفه، هو الحل العادل مع الفلسطينيين، حان الوقت لإسرائيل فى التفكير الجدى فى طريقة للانفصال عن الفلسطينيين، والعودة إلى حدود ما قبل ٥ يونيو ١٩٦٧، الفلسطينيون لم يهدأوا كل تلك السنوات ولن يهدأوا وأثبتوا أنهم عدو ليس سهلًا.

الحروب زادتهم إصرارًا والحصار زادهم تسليحًا، إسرائيل تعرف هذا، لكن ترفض الاعتراف به، لا يوجد حل إلا بدء مفاوضات السلام، ووضع تصور جديد لحل الدولتين، بعد توقف الحرب، على جميع الأطراف المعنية أن تجتمع وتبدأ فى كتابة ورقة مبادئ يقبل بها الطرفان تحت أعين العالم، وتكون أساسًا لمفاوضات جدية برعاية أطراف متعددة ومحايدة فى المجتمع الدولى، وإلا سنظل عقودًا أخرى بين حروب وانتفاضات وتهدئة.