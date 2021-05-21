الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«السكة الحديد»: خفض سرعة القطارات مع ارتفاع درجات الحرارة

السكة الحديد
السكة الحديد

أكد مصدر خاص فى هيئة السكة الحديد، أنه ستتم تهدئة سرعة القطارات خلال ارتفاع درجات الحرارة حرصًا على أمان وسلامة الركاب.

 

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن احتكاك عجلات القطار مع القضبان يزيد من الحرارة ومع ارتفاع درجات الحرارة والسرعة العادية يزداد الأمر سوءا وهو ما قد يتسبب في وقوع مشاكل فنية.
 

وأوضح أن خفض السرعة قد يتسبب في تأخير بعض القطارات عن موعد وصولها ولكن أمن الرحلة وسلامة الركاب يأتي في المقام الأول، لافتا إلى أن الهيئة تبذل قصاري جهدها للحفاظ على سلامة وأمان الركاب.
 

وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير أعلن في وقت سابق، وقف تشغيل جميع القطارات القديمة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، أول ديسمبر المقبل.

السكة الحديد مصدر خفض السرعه امان الركاب

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