6 مصابين في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق الفيوم

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي طريق مصر- الفيوم اتجاه القاهرة، أمام جبانات الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق مصر- الفيوم اتجاه القاهرة أمام جبانات الفيوم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي سياق آخر، أُصيب 11 شخصا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع السيراميك على طريق الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع السيراميك على طريق الفيوم، بسبب انفجار إطار السيارة الميكروباص التي يستقلونها.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتبين أن أسماء المصابين هم: "محمد أ ح- 17 عاماً"، و"أحمد ر ع- 24 عاماً"، و"حسام الدين م م"، و"زياد الدين م م، و" محمود ح أ"، و"أحمد س ع"، و"عبدالرحمن أ ع"، و"مصطفى ك أ"، و"محمد أ ع"، و"أحمد ك أ"، و"عبدالرحمن م م".