الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

شباب مصر وروسيا يستعرضون تجارب البلدين في العمل التطوعي

شباب مصر
شباب مصر

استضافت قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة كازان فعاليات المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، والذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية خلال الفترة من ١٧-٢٢ مايو ٢٠٢١.

 

حيث ‏استعرض الشباب المصري والشباب الروسي تجارب وخبرات البلدين في مجال العمل التطوعي ، وذلك خلال ورش عمل المنتدى الشبابي الروسي المصري الاول ، والذي تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية.

 

كما ‏شارك الوفد المصري بعرض قوي في جلسة تنمية التعاون الدولي من خلال الشباب، ضمن فعاليات المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول.

 

 وطرح المشاركون فكرة عامة عن ١٣ مجال الخاص بالصناعات الابداعية،  كم استفاض المشاركون في الحديث عن مجال السينما ، الكتاب والنشر ، الصناعات اليدوية ، بالاضافة إلى الحديث عن الشركات الناشئة في مجال الصناعات الابداعية، علاوة على التطرق الي عام الاقتصاد الابداعي، بالاضافة إلى مناقشة أطر رسم السياسة العامة للمدن الابداعية.

 

يذكر أنه عددا من الشباب المصري يشاركون في المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول، من مختلف محافظات الجمهورية من المتخصصين في مجالات المنتدي ريادة الاعمال، الابتكار، الصناعات الإبداعية، العمل التطوعي، والدبلوماسية الشبابية.

 

وألقى كلمة الافتتاح الدكتور عبد الله الباطش، مسؤول الوفد المصري، نائبا عن وزير الشباب، قائلاً في كلمته: "نتقدم باسم الدكتور أشرف صبحي بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وهو أمرُ ليس بغريب على الشعب الروسي، فهذه هى الروح المعتادة من الجانب الروسي تجاه الشعب المصري ، وهذه الروح هي ما تجعل العلاقات بين مصر وروسيا متميزة وذات خصوصية".

 

كما أشاد "الباطش" بالمستوى الحالي للتعاون الثنائي المصري الروسي في مختلف المجالات "السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها"، مبينا أن العلاقات الثنائية تشهد نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهذه العلاقات بين البلدين ازدهرت وشهدت تطوراً ملحوظاً منذ الزيارات التي قام بها الزعيمان للبلدين.

شباب مصر منتدي الشباب الروسي الرئبس عبد الفتاح السيسي الرئيس بوتين وزارة الشباب والرياضة

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