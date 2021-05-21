الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جيل اسكندرية» يشيد بالموقف المصري بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

حزب الجيل
حزب الجيل

اجتمعت اليوم الجمعة، الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بالمقر الرئيسي بالمحافظة بحضور عمر عوض الأمين العام للحزب والدكتور حسن سلام الأمين المساعد للتنظيم ومصطفى غانم الأمين المساعد للعضوية وعدد من الأمناء ورؤساء اللجان وأعضاء المكتب السياسي للحزب بالإسكندرية، لمناقشة القضية الفلسطينية.

أكد عمر عوض، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن الاجتماع ناقش عدد من الاقتراحات بخصوص الأنشطة والفعاليات المستهدفة كما ناقش المكتب السياسي الأوضاع السياسية الخارجية خاصة بملف القضية الفلسطينية.

وأوضح البيان أنه عقب الاجتماع تم إصدار بيان صحفي من أمانة الإسكندرية يشيد بالموقف المصري الذى يتزعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق بجانب المفاوضات التي انتهجتها مصر من أجل وقف إطلاق النار ووقف الاعتداء الغاشم من العدو  الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وأننا كمصريين نفتخر بدور مصر القوى والمحوري بالقضية الفلسطينية التى تشغل بال وفكر كل المصريين والوطن العربي.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

حزب فلسطين وقف الرئيس الخارجية اليوم عبد الفتاح السيسي بالاسكندرية

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