الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيف أعمال البحث للعثور على جثة طفل غرق بترعة في المنوفية

الشاب الغريق
الشاب الغريق

حالة الحزن اجتاحت قرية بوهة شطانوف عقب اختفاء جثة أحد أبناءها وهو الطفل عبد الناصر والذي سقط في إحدى الترع منذ ثلاثة أيام ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

ويكثف الغواصين التابعين لمديرية أمن المنوفية، بالإضافة للصيادين عمليات البحث عن جثمان الطفل المختفي داخل فرع النيل النار أمام مركز أشمون.

وأكد مصدر أمني استمرار عمليات البحث عن جثمان الطفل عبده ناصر عاشور، 13 عام المقيم بقرية بوهة شطانوف، بعد أن غرق داخل فرع دمياط المار من مركز أشمون في المسافة بين قريه شعشاع وكفر منصور، فيما تستمر عمليات مراقبة فرع النيل من جانبي الشاطئ.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى  اخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد بتلقي بلاغ بغرق بغرق طفل مقيم قرية بوهة شطانوف، التابعة لدائرة المركز، في المنطقة بين  في فرع دمياط، بين قريتي شعشاع وكفر منصور وتم التنسيق مع الإنقاذ النهري، لدفع بغواصين متخصصين للبحث عن الجثمان.

أمن المنوفية سقط غرق طفل مديرية أمن المنوفية

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