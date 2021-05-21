بعد وفاة سمير غانم بسببها... هل تؤثر الإصابة بكورونا على الكلى؟

بعد وفاة سمير غانم بسببها... هل تؤثر الإصابة بكورونا على الكلى؟
تساؤلات كثيرة طرحتها وفاة الفنان الكبير سمير غانم عقب الكشف عن أن سببها خلل في وظائف الكلى بالإضافة إلى أنه كان محجوز في المستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا، وفي سياق ذلك تواصلت “الدستور” مع الدكتورة أسماء علي المتخصصة في أمراض الجهاز التنفسي، لمعرفة تأثير كوفيد-19 على الكلى.
قالت أسماء إن الإصابة بفيروس كورونا تؤدي في بعض الحالات إلى وجود مضاعفات وخلل في بعض من الأعضاء لجسم الإنسان، والتي منها ضعف وظائف الكلي، بالإضافة إلى أنها تؤدي أحيانا إلى وجود مضاعفات بالأوعية الدموية، وجهاز الكبد والمخ.
ونصحت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع إرشادات الطبيب في التعامل مع الفيروس خاصة أثناء مرحلة تلقي العلاج والأدوية، مشيرة إلى أن الإفراض في تناول الدواء يؤدي لعجز في وظائف الكلى.
جدير بالذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس عن عمر ناهز الـ٨٤ عاما، بعد رحلة فنية كبيرة ترك خلالها ارثا فنيا نال إعجاب الصغير قبل الكبير وأصبح الجميع يتغنى بموهبته.