الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد وفاة سمير غانم بسببها... هل تؤثر الإصابة بكورونا على الكلى؟

سمير غانم
سمير غانم

تساؤلات كثيرة طرحتها وفاة الفنان الكبير سمير غانم عقب الكشف عن أن سببها خلل في وظائف الكلى بالإضافة إلى أنه كان محجوز في المستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا، وفي سياق ذلك تواصلت “الدستور” مع الدكتورة أسماء علي المتخصصة في أمراض الجهاز التنفسي، لمعرفة تأثير كوفيد-19 على الكلى.

قالت أسماء إن الإصابة بفيروس كورونا تؤدي في بعض الحالات إلى وجود مضاعفات وخلل في بعض من الأعضاء لجسم الإنسان، والتي منها ضعف وظائف الكلي، بالإضافة إلى أنها تؤدي أحيانا إلى وجود مضاعفات بالأوعية الدموية، وجهاز الكبد والمخ.

ونصحت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع إرشادات الطبيب في التعامل مع الفيروس خاصة أثناء مرحلة تلقي العلاج والأدوية، مشيرة إلى أن الإفراض في تناول الدواء يؤدي لعجز في وظائف الكلى.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس عن عمر ناهز الـ٨٤ عاما، بعد رحلة فنية كبيرة ترك خلالها ارثا فنيا نال إعجاب الصغير قبل الكبير وأصبح الجميع يتغنى بموهبته.

مستشفى التزام وفاة العلاج المواطنين

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