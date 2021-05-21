الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين في سرقة أجهزة كهربائية من مدرسة بالسلام واستدعاء مديرها

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الجمعة، بحبس متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من مدرسة بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وقررت النيابة طلب التحريات المباحث، واستدعاء مدير المدرسة؛ لسماع أقواله في الواقعة.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم السلام ثانٍ من ضبط المتهمين بعد فحص البلاغ، وتفريغ الكاميرات والتحريات اللازمة، وتحديد الجناة ومعرفة هويتهما، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهما.

وتعود تفاصيل الواقعة بعد اكتشاف مدير مدرسة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمدرسة، والإبلاغ عن سرقتها، وبالانتقال والفحص واستخدام منظومة الكاميرات، وبإجراء التحريات، تبين أن السرقة تمت بأسلوب التسلق، وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة وقاما بالإرشاد عن مكان المسروقات. 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.

استدعاء مدير مدرسة أجهزة كهربائية بالسلام نيابة السلام الجزئية

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