مصرع شخص وإصابة زوجته في انقلاب سيارة بطريق رأس غارب

لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته إثر انقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم "3851 ق د س"، بطريق رأس غارب- الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب إخطارًا بوفاة رجل وإصابة زوجته، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 20، على طريق رأس غارب الغردقة اتجاه الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف تجاه موقع الحادث، ونقلت الجثة والزوجة المصابة لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق آخر، كان أصيب 5 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "رأس غارب- الزعفرانة"، بمحافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بانقلاب سيارة ملاكي رقم (7952 س س د)، في منطقة "الكيلو 90"، على طريق رأس غارب- الزعفرانة، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركز لتلقى العلاج اللازم.

وأكد اللواء أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، في بيان له، أن سبب انقلاب السيارة يرجع إلى انفجار إطار السيارة الأمامي، وتبعه عدم التحكم بعجلة القيادة، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، مشيراً إلى أن السيارة كانت تقل 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي.