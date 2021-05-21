آخرهم علي الحجار.. «كورونا» يطرق أبواب 8 نجوم

استقبل الوسط الفني في الأسابيع الأخيرة عدد من الإصابات الخاصة بفيروس كورونا والتي أدت إلى وفاة بعض الفنانين كان آخرهم الفنان سمير غانم الذي توفي أمس الأربعاء، في نفس الوقت أصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بالفيروس وهو ما جعلها تدخل مستشفى العزل، وخلال التقرير التالي ترصد “الدستور” آخر الإصابات الخاصة بفيروس كورونا والوفيات أيضا .

وأعلن المطرب على الحجار منذ قليل اليوم الجمعة عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب: "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء".

وكان قد تعافي النجم أحمد عز من فيروس كورونا المستجد وذلك عقب إصابته به في منتصف شهر رمضان الماضي، حيث أنه أصيب بفيروس كورونا في منتصف شهر رمضان الماضي وتعافى منه بعدها بأسبوعين.

وكانت قد شيعت أسرة الفنان محمد ريحان جثمانه منذ أيام قليلة بعد وفاته بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم الدفن طبقا للإجراءات الاحترازية بمدفن العائلة بمقابر كفر الإشارة بالزقازيق، وكان توفى الفنان عن عمر يناهز الـ81 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، نتيجة عدوى نقلت له أثناء خضوعه للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالزقازيق.

وفي السياق نفسه؛ كانت قد كشفت الفنانة رانيا شاهين، عن إصابة صديقها الفنان هشام المليجي بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وكتبت: "جاري العزيز وصديقي وزميلي الممثل المكافح المظلوم الشاطر المحترم الجدع الطيب وأخويا جاله كورونا”

وتابعت: "أرجو من الناس إنها تدعيله لأنه طيب جدا وتعبان جدا، هشام المليجي ربنا يشفيه إن شاء الله"، فيما ان الفنان هشام المليجي له عدد من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون أبرزها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "الداعية"، "حارة اليهود"، "بوحة"، "أوراق مصرية"، "العصيان" وغيرها.

وكان قد تم الإعلان عن إصابة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعزل المنزلي قبل أيام، وكتبت صفحة برنامج عرب وود علي انستجرام، تعليقا على صورة تجمع العوضي وياسمين "تعرض الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، أثناء تصوير مسلسل اللي مالوش كبير الذى يعرض حاليًا في رمضان".

وأكد الفنان أحمد العوضي أنهما اكتشفا الإصابة بالفيروس منذ أيام، ليقوما على الفور بإجراءات العزل المنزلي.