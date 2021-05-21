الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرية «أبوكساه» بالفيوم.. مسقط رأس سمير غانم وصور بها فيلم دعاء الكروان

قرية أبوكساه بالفيوم
قرية أبوكساه بالفيوم

قرية أبوكساه التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، تُعد من ضمن القرى المنتجة ويبلغ عدد سكانها 33843 نسمة، وهي مسقط رأس الفنان الراحل سمير غانم، وعاش بها حتى مرحلة الابتدائية مع والده الذي كان يعمل حينها حكمدار الفيوم.

كما تم تصوير أجزاء من فيلم دعاء الكروان بالقرية وبجوار منزل سمير غانم حينها، ولم تكن موقعًا مميزًا للأفلام السينمائية فحسب والفنانين، بل إنها تخطت ذلك لتصبح المصدر الوحيد بالمحافظة، ومن القرى القليلة التي تشتهر بتصنيع الأثاثات الخشبية، وتواجد العديد من ورش الحدادة واللحام.

وأصبحت قرية أبوكساه تنافس محافظة دمياط وتتصدر صناعة الأثاث في مصر، والتي اكتسب شبابها هذه الحرفة من محافظة دمياط، حيث عمل الكثير من أبناء القرية هناك قديما، ومنها نقلوا هذه الحرفة والصناعة إلى قريتهم، وقاموا بتطويرها حيث توافر لديهم المكان ومنها إلى إقامة معارض بجانب ورشهم.

وقال العمدة محمد عمر غانم، ابن عم الفنان الراحل سمير غانم، إن الفنان من مواليد محافظة الفيوم قرية أبوكساه التابعة لمركز إبشواي، ووُلد على يد الداية "فنون" وعاش حتى مرحلة الابتدائية بالقرية، حيث كان والده يعمل حينها حكمدارًا لمحافظة الفيوم.

وأضاف العمدة، أن اللواء غانم والد الفنان من أبناء قرية أبوكساه وتزوج من إحدى عائلات محافظة أسيوط واستقل في أسيوط، وما زال منزل اللواء غانم والد الفنان موجودًا حتى الآن.

وتابع أن الفنان سمير غانم التحق بكلية الشرطة، ولحبه للتمثيل قرر تركها وتوجه للفن وكون فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد ضيف وجورج سيدهم ليكونوا أبرز نجوم مصر في الكوميديا في عصرهم حتى وفاتهم.

وُلد النجم الراحل سمير يوسف غانم عام 1937 تخرج في كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التي قدمها لعدة أعوام، هذا الى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

وتوفي الفنان سمير غانم، مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، على إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، والذي أصاب أيضًا زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

كان الفنان سمير غانم عانى منذ فترة كبيرة من مشاكل في الكلى، وزيادة نسبة الكرياتين في الدم، مما تسبب في أزمة كلوية حادة تسببت في غسيل كلوي، إضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

وخلال اللحظات الأخيرة حاول الأطباء معالجة الفنان سمير غانم، إلا أنه رحل إلى مثواه الأخير، حيث أجريت مسحة كورونا الأربعاء، وثبتت إيجابيتها.

قرية ابوكساه بالفيوم مسقط سمير غانم بصناعة الأثاث الخشبية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

مصري يجمع 150 مليون جنيه من «التسويق الشبكي».. ويفشل في إخفائها عن الأمن

الضاحك الأبدي.. أسرار جديدة من حياة سمير غانم

إحالة موظفين بـ«مصر للطيران» ورجل أعمال للجنايات فى «الاستيلاء على أموال الشركة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021

سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأماكن المقدسة