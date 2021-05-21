«خد نفس عميق».. طرق التحكم على نوبات الغضب

تعتبر نوبات الغضب أو العصبية المفرطة، من المشكلات التي تنتشر بشكل كبير خلال فصل الصيف، الأمر الذى يتسبب في الكثير من الوعكات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

ووفقًا لما أكده الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، فالغضب الخارج عن السيطرة ليس صحيًا على الإطلاق، وكلما كتمت عواطفك كلما زادت ميولك إلى الظهور في شكل عصبية مفرطة وعنف تجاه الآخرين.

وأشار الأطباء، إلى ضرورة التحكم في نفسك حتى لو لم تستطع ذلك لأن هذا قد يؤثر سلبًا على صحتك والعلاقات التي تربطك بالأشخاص الآخرين من حولك ، وخاصة الأصدقاء والعائلة.

في السطور التالية قدم خبراء علم النفس، عدد من الطرق التي تساهم بشكل كبير في التحكم في الغضب لديك، وفقًا لما نشره موقع "healthybuilderz" الطبى.

"خذ نفسًا عميقًا واسترخي"

عندما تكون غاضبًا من شخص ما أو تكون غاضبًا بسبب الموقف الحالي الذي تعيش فيه، يجب أن تتعلم كيفية التحكم في عواطفك والسيطرة عليها بقدر الإمكان، حتى لا تصاب بالكثير من الأمراض النفسية.

يمكنك القيام بذلك عن طريق أخذ بعض الأنفاس العميقة وإيجاد شيء يساعدك على الاسترخاء فمن المفيد دائمًا أن تأخذ كرة مطاطية معك، بحيث عندما تشعر أنك تفقد أعصابك فيمكن بالضغط عليها أن تهدئ.

"فكر فيما ستقوله قبل أن تتحدث"

يميل بعض الأشخاص إلى إفشاء الأسرار أو إهانة شخص آخر عندما يكون غاضبًا، وقد يؤثر ذلك حقًا على علاقتك بهذا الشخص، لذا ينصح خبراء علم النفس بضرورة التفكير في الكلام قبل التفوه به عند شعورك بالغضب، حتى لا تخسر أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك.

"المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية"

أكد الأطباء، أن التمرينات تطلق هرمونات سعيدة، ويمكن أن تكون أيضًا وسيلة لك للتخلص من كل التوتر الذي تشعر به، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تساعد التدريبات المكثفة مثل الملاكمة أو أي شيء بدني في التخلص من كل هذا، ولكن تأكد من قيامك بذلك بالطريقة الصحيحة حتى لا ينتهي بك الأمر أيضًا إلى إيذاء نفسك.