الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 4 متهمين بحيازة مفرقعات وقذائف في المطرية

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، غدا السبت، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "آر بى جى".  

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "آر بى جى"، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

ووجهّ للمتهمين تهمة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية.

غدا محاكمة تعطيل احكام الدستور الدائرة الخامسة إرهاب مفرقعة وقذائف أر بى جى المستشار محمد السعيد الشربينى داخل البلاد الحقوق العامة

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